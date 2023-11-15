Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kejam! Bocah 6 Tahun Disiksa Bapaknya di Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:01 WIB
Kejam! Bocah 6 Tahun Disiksa Bapaknya di Sukabumi
Bocah perempuan berusia 6 tahun dianiaya bapaknya (Foto: Istimewa)
A
A
A
 

SUKABUMI - Bocah perempuan berusia 6 tahun berinisial AR, disiksa sang bapak di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Kekerasan tersebut terungkap setelah ibu kandung, yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mengunggah video perbuatan keji suaminya melalui akun Facebook Anitta Nitta (Desi Yulianti).

Dalam video berdurasi 7 detik tersebut menampilkan kekerasan sang bapak, dan memicu reaksi keras dari netizen. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan setelah mengetahui adanya postingan tersebut.

Pada Selasa, 14 November 2023, sekira pukul 23.15 WIB, polisi berhasil menangkap bapak berinisial W (32) di kediamannya.

Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede, mengungkapkan pelaku kini tengah menjalani proses penyidikan di unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi.

"Terhadap pelaku sudah diamankan dan ditahan di rutan Polres Sukabumi untuk proses penyidikan lebih lanjut," ujar AKBP Maruly Padede, Rabu (15/11/2023), malam.

Halaman:
1 2
      
