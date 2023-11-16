Soroti Fatwa MUI, Perindo Minta Pemerintah Bersikap Bijak dan Intensifkan Diplomasi PBB

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyampaikan bahwa aksi boikot produk Israel bisa berdampak luas tak hanya bagi dunia usaha, tetapi juga pasokan kebutuhan konsumen.

Menanggapi ini, Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menyerukan kepada pemerintah untuk segera merespons hal tersebut.

"Pemerintah segera menyikapi kondisi ini, dengan bijak agar perekonomian nasional kembali normal dan ancaman pengangguran dapat dicegah," kata Abdul Khaliq kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).

Meski demikian, Abdul Khaliq menekankan perjuangan untuk membela Palestina merdeka harus tetap diintensifkan melalui jalur diplomasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), organisasi kerja sama Islam, maupun badan-badan internasional lainnya.

"Terutama untuk percepatan akses bantuan kemanusiaan baik makanan maupun obat-obatan yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina yang menjadi korban agresi Israel," terang Abdul Khaliq yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini.