Syarat Menjadi Pasukan Brigade Al Qassam Hamas

GAZA – Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan pembukaan pendaftaran bagi rekrutan untuk bergabung dengan kelompoknya di Jalur Gaza.

Al-Qassam mengeluarkan pengumuman di beberapa daerah di Jalur Gaza, yang sebagian besar berada di Jalur Gaza utara, dilansir dari MINA.

Terdapat beberapa persyaratan yang dikeluarkan oleh Al Qassam, dan salah satu yang paling menonjol yaitu, seseorang yang ingin bergabung harus berusia 18 hingga 25 tahun, dan harus lulus kursus militer sebelum diterima.

"Untuk bergabung dengan Pejuang Brigade Al-Qassam tidak semudah yang kita bayangkan," kata kontributor MINA di Gaza. Hamas sangat ketat dalam membuat dan menerapkan syarat serta kriteria yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran awal, hal ini termasuk:

1. Dapatkan izin dari orang tua untuk Syahid.

2. Mendapatkan izin dari kepala masjid di tempat tinggalnya dengan persetujuan individu bahwa Anda tidak meninggalkan sholat subuh dalam jamaah selama tiga bulan.

3. Jangan melakukan amoralitas atau merokok.

4. Harus mempelajari penafsiran Al-Qur'an.

5. Wajib membaca Al Qur'an satu juz sehari dan harus menghafal 30 juz Al Qur'an atau minimal 15 juz.

6. Harus menghafal 40 hadits Arba'in (Imam Nawawi).

7. Puasa sunnah dan qiyamul lail/tahajjud.

8. Tahap kecerdasan tinggi.

9. Sering hadir di majlis studi agama.

10. Berlatih ingatan sehari-hari.