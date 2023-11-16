Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sopir Ngantuk, Mobil Tabrak Rumah di Bantul

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |08:13 WIB
Sopir Ngantuk, Mobil Tabrak Rumah di Bantul
Mobil tabrak rumah di Bantul. (Dok Polres Bantul)
A
A
A

 

BANTUL - Sebuah mobil Toyota Vios menabrak satu rumah di pinggir Jalan Bantul di Dusun Kweni, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Bantul, pada Kamis (16/11/2023) pagi. Diduga, kecelakaan diakibatkan sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menerangkan, kecelakaan tunggal ini terjadi sekira pukul 05.00 WIB. Mobil Toyota Vios dengan nomor polisi R 1285 CP itu dikemudikan Sigit Pamungkas (45) warga Klumprit, Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Kecelakaan bermula saat Korban mengemudikan mobil dari arah utara ke selatan. Sesampainya di lokasi, mobil tiba-tiba keluar jalur lalu menabrak rumah yang ada di sisi kiri jalan.

"Mobil menabrak rumah salon Riana," ujar Jeffry, Kamis (16/11/2023).

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun begitu, bangunan rumah milik Maryani (67) warga setempat itu mengalami kerusakan pada bagian teras depan. Sementara mobil mengalami kerusakan di bagian kaca depan dan bodi.

Halaman:
1 2
      
