HOME NEWS NASIONAL

Profil Jaleswari Pramodhawardani: Ketua Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud, Akademis, Birokrat, dan Aktivis

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |12:43 WIB
Profil Jaleswari Pramodhawardani: Ketua Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud, Akademis, Birokrat, dan Aktivis
Jaleswari Pramodhawardani. (Foto: TPN)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md mengumumkan struktur baru dengan penambahan Deputi Inklusi.

Dalam konferensi pers di gedung High End, Jakarta Pusat pada Rabu (15/11/2023), Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menyampaikan bahwa TPN Ganjar-Mahfud akan memiliki struktur baru, yakni Deputi Inklusi.

Arsjad menjelaskan bahwa deputi ini akan diisi oleh perempuan-perempuan berbakat dari berbagai bidang.

Pembentukan Deputi Inklusi ini diungkapkan sebagai wujud komitmen TPN Ganjar-Mahfud untuk meraih kemenangan rakyat Indonesia.

Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud dipimpin oleh Jaleswari Pramodhawardhani, yang saat ini menjabat sebagai Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden (KSP).

Berikut adalah gambaran profil Jaleswari Pramodhawardani, melibatkan pendidikan dan perjalanan kariernya sebagai akademisi, birokrat, dan aktivis perempuan.

Profil Jaleswari Pramodhawardani: Ketua Deputi Inklusi

Jaleswari Pramodhawardani menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya di SMP Negeri 20 Jakarta dan melanjutkan ke SMA Negeri 39 Jakarta.

Pendidikan tingginya dijalani di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, di mana ia meraih gelar sarjana (S1).

Halaman:
1 2
      
