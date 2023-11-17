Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Jurus Relawan Ganjar Jaga Ketahanan Pangan Buruh di Pekalongan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:28 WIB
Jurus Relawan Ganjar Jaga Ketahanan Pangan Buruh di Pekalongan
Jurus relawan Ganjar jaga ketahanan pangan buruh di Pekalongan. (Ist)
A
A
A

 

PEKALONGAN - Sebagai episentrum sukarelawan Ganjar Pranowo dari kalangan buruh, Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) berupaya memberikan perhatian kepada para pekerja di perusahaan di Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

GBB kembali menggelar acara GBB Goes to Pabrik dan menyediakan bazar sembako murah bertajuk "Warung Ganjaran". Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan menyerap aspirasi kaum buruh.

Sekretaris Jenderal GBB, Kelik Ismunanto mengatakan, kehadiran bazar sembako murah Warung Ganjaran adalah program prioritas untuk ketahanan pangan buruh.

"Ini adalah wujud kita dari GBB mencoba mengimplementasikan program-program dari Pak Ganjar Pranowo terutama di sektor buruh, buruh sebagai salah satu fondasi ekonomi bangsa kita, harus dan selayaknya kalau mereka kemudian menjadi salah satu prioritas dari program-program Pak Ganjar Pranowo," kata Kelik dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, perhatian seperti ini sangat diperlukan kaum buruh. Apalagi, lanjut dia, buruh adalah fondasi paling penting dalam membangun peradaban, penggerak industri, dan tulang punggung perekonomian bangsa.

Namun, selama ini kaum pekerja tengah masygul. Untuk mencapai kata sejahtera masih jauh dalam harapan. Belum lagi mereka dibayang-bayangi berbagai masalah cukup pelik, seperti pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup, masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), dan lain-lain.

Hal ini membawa dampak pada belum maksimalnya akses pangan kaum buruh secara maksimal.

Kelik optimistis konsep Warung Ganjaran mampu mengerek daya beli kaum buruh lantaran kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau.

"Harapan dari para buruh ini adalah salah satu wujud dari keinginan-keinginan buruh bagaimana meskipun upah mereka masih rendah dan sebagainya, tapi bagaimana mereka bisa meminimalisir prosentase pengeluaran dan ini bazar pasar murah ketahanan pangan ini adalah wujud bagaimana GBB mencoba memformulasikan penurunan prosentase pengeluaran buruh untuk kebutuhan pokok mereka," jelas Kelik.

