JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,6 kembali mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (18/11/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 11.18 WIB.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa tersebut berlokasi di 209 kilometer Barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe. Sementara itu, kedalaman gempa berada di 46 kilometer.
"#Gempa Mag:4.6, 18-Nov-2023 11:18:20WIB, Lok:5.48LU, 125.26BT (209 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:46 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.