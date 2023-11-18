Pemukulan Tifa Tandai Peluncuran Galeri Arsip Perbatasan di PLBN Skouw

JAYAPURA - Pemukulan Tifa, alat musik khas Papua, menandai resminya peluncuran Galeri Arsip Perbatasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini, Jumat, (17/11/2023).

Suasana meriah iringi pemukulan tifa yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kandar, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI; Andi Kasman, dan Staf Ahli Walikota Jayapura, Sem Stenley Merauje.

Dalam sambutannya, Plh. Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, menyampaikan, bahwa peresmian galeri ini merupakan wujud kerjasama BNPP dan ANRI dalam rangka memelihara memori kolektif bangsa.

"Esensi acara peluncuran Galeri Arsip Perbatasan ini adalah BNPP beserta jajaran ANRI sepakat mengaktualisasikan secara konkret upaya untuk memelihara memori kolektif bangsa Indonesia dan dimulai dari ujung paling timur Indonesia dalam hal ini adalah PLBN Skouw," kata Robert, yang secara definitif menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP.

Pembangunan arsip ini, lanjut Robert, bertujuan untuk menyajikan secara lengkap ukiran-ukiran perjalanan sejarah Indonesia di Papua sekaligus meyakinkan semua kalangan dan pihak bahwa inilah Indonesia yang utuh, Negara Kesatuan Republik Indonesia.