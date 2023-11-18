SIG Raih Peringkat Emas pada Ajang SNI Award 2023

Jakarta- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) meraih penghargaan SNI Award 2023 peringkat Emas kategori Organisasi Besar Produk Sektor Kimia, Farmasi, Kesehatan, Tekstil, Energi, dan Sumber Daya Mineral pada ajang 18th National Quality Award of Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). SIG dinilai telah menerapkan SNI dan menunjukkan pencapaian kinerja yang tinggi, kemampuan mengelola perubahan dan melakukan transformasi untuk keberlanjutan organisasi.

Pada ajang yang sama, anak usaha SIG, PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), juga meraih penghargaan SNI Award 2023 peringkat Perak kategori Organisasi Besar Produk Sektor Kimia, Farmasi, Kesehatan, Tekstil, Energi, dan Sumber Daya Mineral.

Penghargaan SNI Award 2023 diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Edwin kepada Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari di Jakarta Convention Center, pada Kamis (16/11/2023).

Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari mengatakan, penerapan SNI secara konsisten merupakan upaya SIG mewujudkan sistem operasi yang efektif dan efisien, serta menghasilkan produk-produk bahan bangunan inovatif berkualitas, bermutu, serta aman, demi menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Penghargaan SNI Award menjadi ajang pembuktian konsistensi SIG dalam menerapkan standar manufaktur nasional dalam operasinya.

"Produk-produk bahan bangunan yang diproduksi oleh SIG telah mendapatkan jaminan mutu dan keamanan produk berupa sertifikat SNI, sehingga diharapkan berdaya saing di level nasional bahkan global dan memenuhi harapan dan kebutuhan para pelanggan akan bahan bangunan berkualitas, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kinerja Perusahaan yang unggul dan berkelanjutan," kata Reni Wulandari.