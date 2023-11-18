Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ingin Cari Kenikmatan, Pria di Sampang Cabuli Gadis di Bawah Umur

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |04:01 WIB
Ingin Cari Kenikmatan, Pria di Sampang Cabuli Gadis di Bawah Umur
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SAMPANG - Pelaku Pencabulan gadis di bawah umur warga Desa Napo Daya, Kecamatan Omben, Sampang, Madura berhasil ditangkap tim Satreskrim Polres Sampang. Pelaku merupakan AM (38) Warga desa Napo Daya, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura.

Ppelaku ditangkap di dalam rumahnya setelah baru datang dari konter handphone selanjutnya dibawa ke Mapolres Sampang untuk penyidikan lebih lanjut.

Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Sujianto mengatakan, tersangka segera ditangkap khawatir melarikan diri dan menghilangkan alat bukti.

"Setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan, penyidik menemukan usur pidananya dan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka," kata Sujianto, Jumat (17/11/2023)

Menurut Sujianto, saat ini tersangka ditahan di Mapolres Sampang karena sudah mengakui perbuatanya.

"Berdasarkan pengakuan tersangka nekat melakukan pencabulan demi ingin mendapatkan kenikmatan dan kepuasan," sambungnya.

Akibat perbuatanya tersangka dijerat Pasal 81ayat (1) sub pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang–Undang, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723/mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement