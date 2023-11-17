Pria di Lampung Tengah Cabuli Bocah di Bawah Umur, Modusnya Ajak Makan Bakso

LAMPUNG TENGAH - Modus mengajak makan bakso, seorang pria warga Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, nekat cabuli anak di bawah umur.

Pria berinisial WA (22) itu ditangkap usai melakukan aksi bejatnya terhadap korban RA (17) di Jalan Mojo Agung, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Selasa (18/7/2023).

"Modus pelaku ini mengajak korban makan bakso," ujar Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Nikolas bagas Yudhi Kurnia dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

Nikolas menjelaskan, kejadian itu berawal pada Selasa (18/7/2023) sekitar pukul 20.34 WIB. Pelaku menelepon dan mengajak korban untuk makan bakso.

Dikarenakan korban mengenal pelaku, korban pun tak menaruh rasa curiga, sehingga dia menyetujui ajakan tersebut.

Setelah pelaku dan korban selesai makan bakso, pelaku membawa korban ke arah Jalan Mojo Agung, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah.

"Setibanya di sana, pelaku menghentikan sepeda motornya kemudian memaksa korban dengan cara memasukkan jari pelaku ke kemaluan korban, namun korban menolak," ucapnya.

Sesampainya di rumah, korban berlari sambil menangis, sang ayah pun kaget melihat anaknya menangis setelah pergi bersama dengan pelaku.