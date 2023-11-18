Warga Cimahi Diresahkan Kemunculan Monyet Liar, Suka Ambil Makanan di Warung

CIMAHI - Seekor monyet liar yang sudah tujuh hari meresahkan warga Jalan Ibu Ganirah, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat akhirnya ditangkap personel Damkar Kota Cimahi.

"Benar ada seekor monyet liar yang berhasil kami evakuasi dari pemukiman warga," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Damkar pada Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana saat dihubungi, Jumat (17/11/2023).

Evakuasi terhadap monyet liar berukuran besar itu dilakukan pada Jumat (17/12/2023) dimana pihaknya menerima laporan dari warga yang merasa resah. Monyet tersebut selalu masuk ke pemukiman warga dalam tujuh hari selalu ada di pemukiman hingga meresahkan warga.

"Monyet itu juga mengambil makanan di warung. Warga menelepon Damkar untuk diminta bantuannya," ujar Aep.