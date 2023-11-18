Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Warga Cimahi Diresahkan Kemunculan Monyet Liar, Suka Ambil Makanan di Warung

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |05:22 WIB
Warga Cimahi Diresahkan Kemunculan Monyet Liar, Suka Ambil Makanan di Warung
Monyet liar (foto: dok MPI)
A
A
A

CIMAHI - Seekor monyet liar yang sudah tujuh hari meresahkan warga Jalan Ibu Ganirah, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat akhirnya ditangkap personel Damkar Kota Cimahi.

"Benar ada seekor monyet liar yang berhasil kami evakuasi dari pemukiman warga," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Damkar pada Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Aep Mulyana saat dihubungi, Jumat (17/11/2023).

Evakuasi terhadap monyet liar berukuran besar itu dilakukan pada Jumat (17/12/2023) dimana pihaknya menerima laporan dari warga yang merasa resah. Monyet tersebut selalu masuk ke pemukiman warga dalam tujuh hari selalu ada di pemukiman hingga meresahkan warga.

"Monyet itu juga mengambil makanan di warung. Warga menelepon Damkar untuk diminta bantuannya," ujar Aep.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cimahi monyet monyet liar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/525/3162020//monyet_liar_bikin_geger_warga_cimahi-HZln_large.jpg
Monyet Liar Bikin Panik Warga Cimahi, Petugas Damkar Kesulitan Evakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/525/3157301//penangkapan_narkoba-RkWB_large.jpg
Mamah Muda Beranak Satu Ini Nekat Jadi Kurir Sabu Demi Biaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3147033//viral_suami_istri_main_borgol_borgolan_berujung_minta_bantuan_damkar-CtdZ_large.png
Viral Suami Istri Main Borgol-borgolan Berujung Minta Bantuan Damkar, Warganet: Cosplay Apa Nih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/626/3130737//damkar-GUAv_large.jpg
Monyet Gigit Bocah, Warga Ngamuk di Kantor Damkar Curug Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129367//longsor_di_cimahi-mV1i_large.JPG
Longsor di Cimahi, BNPB: 155 Jiwa Mengungsi di Dua Titik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/18/3087552//polisi_harus_menutup_semua_pintu_dan_jendela_di_markas_mereka_untuk_menghindari_serangan_monyet_monyet_yang_lepas-1LI6_large.jpg
200 Monyet Liar yang Lepas Serang Kantor Polisi, Buat Kekacauan di Kota
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement