Gudang Rongsokan di Soreang Kabupaten Bandung Terbakar, Api Menjalar ke Dua Bangunan Lain

BANDUNG - Tiga bangunan di Kampung Babakan Neglasari RW 3/4 Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung terbakar, Sabtu (18/11/2023) pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 08.30 WIB. Awalnya, api membakar sebuah gudang rongsokan, kemudian merembet ke dua bangunan lainnya.

BACA JUGA:

"Yang terbakar pertama gudang rongsok, merembet ke rumah. Jadi ada tiga bangunan yang terbakar," kata Kepala Seksi Pemadaman dan Investigasi Disdamkar Kabupaten Bandung M Saefulloh saat dihubungi, Sabtu (18/11/2023).

Menurut Saefullah, dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna menjinakkan api. Proses pemadaman api memakan waktu sekitar 83 menit. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 10.00 WIB.

BACA JUGA:

"Terkait titik sumber api hingga saat ini masih belum diketahui. Namun api saat ini sudah berhasil dipadamkan. Tadi juga dilakukan proses pendinginan," kata Saefulloh.

Menurut Saefulloh, pada saat bersamaan juga terjadi kebakaran di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Saat ini, kebakaran di Pangalengan masih dalam proses pendataan.