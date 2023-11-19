WHO: Kondisi RS Al-Shifa Seperti Zona Kematian, Israel Usir Staf Medis dengan Todongan Senjata

GAZA - Tim penilai kemanusiaan mengunjungi Rumah Sakit Al Shifa di Gaza utara menggambarkan fasilitas medis itu sebagai “zona kematian”, demikian dilaporkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Minggu, (19/11/2023).

Tim yang dipimpin WHO, yang terdiri dari para ahli kesehatan masyarakat, petugas logistik dan staf keamanan dari berbagai departemen PBB, hanya dapat menghabiskan waktu satu jam di dalam rumah sakit pada Sabtu, (18/11/2023) karena masalah keamanan, kata WHO dalam sebuah pernyataan.

Tim tersebut menggambarkan rumah sakit tersebut sebagai “zona kematian” dan mengatakan situasinya “mendesak”, dimana rumah sakit pada dasarnya tidak berfungsi sebagai fasilitas medis karena kelangkaan air bersih, bahan bakar, obat-obatan dan kebutuhan penting lainnya.

"Tanda-tanda penembakan dan tembakan terlihat jelas. Tim melihat kuburan massal di pintu masuk rumah sakit dan diberitahu bahwa lebih dari 80 orang dimakamkan di sana," kata pernyataan WHO sebagaimana dilansir Reuters.

Lorong-lorong dan halaman rumah sakit dipenuhi dengan limbah medis dan padat, dan pasien serta staf kesehatan menyatakan ketakutannya terhadap kesehatan dan keselamatan mereka, katanya. Terdapat 25 petugas kesehatan dan 291 pasien, termasuk 32 bayi dalam kondisi kritis, yang masih berada di Al Shifa, kata WHO.