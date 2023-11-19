Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kanselir Jerman Kritik Pemukiman Israel di Tepi Barat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |19:56 WIB
Kanselir Jerman Kritik Pemukiman Israel di Tepi Barat
Kanselir Jerman Olaf Scholz. (Foto: Reuters)
A
A
A

BERLIN - Kanselir Jerman Olaf Scholz mengkritik kebijakan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki pada Sabtu (18/11/2023). Ia mengulangi seruan untuk solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

“Kami tidak ingin ada pemukiman baru di Tepi Barat, tidak ada kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat,” kata Scholz saat berkunjung ke Nuthetal di Negara Bagian Brandenburg.

Hasil terbaik bagi Israel dan Palestina adalah solusi dua negara, tegasnya.

“Jika beberapa pihak dalam politik Israel menjauhkan diri dari hal ini, kami tidak akan mendukung mereka,” kata Scholz sebagaimana dilansir Reuters.

Scholz juga menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan Jerman bagi Palestina.

Dia mengatakan bahwa Jerman tidak hanya berada di pihak Israel. Namun bersama dengan Amerika Serikat (AS), Jerman merupakan donatur bantuan kemanusiaan terbesar bagi Palestina.

"Ini bukan negara-negara di sekitar, meskipun ada yang sangat kaya," ujarnya mengacu pada negara-negara Arab. “Kami lah yang memungkinkan dijalankannya sekolah dan rumah sakit di sana,” ujarnya terkait wilayah Palestina.

(Rahman Asmardika)

      
