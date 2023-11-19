Posko Gotong Royong Pemilu Jurdil untuk Ganjar-Mahfud Diresmikan di Sulteng

PALU - Posko Gotong Royong Pengawalan Pemilu Jujur Adil (Jurdil) Tahun 2024 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mulai diresmikan. Salah satunya, di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Posko tersebut diresmikan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Peresmian Posko Gotong Royong Pengawalan Pemilu Jurdil Ganjar-Mahfud tersebut juga dihadiri Wakil Bendahara PDIP, Rudianto Tjen; Ketua DPD PDIP Sulteng, H Muharram Nurdin; serta Wakil Bupati Sigi yang juga kader PDIP Samuel Yansen Pongi.

"Hari ini secara serentak diresmikan Posko Gotong Royong Pemilu Jurdil, dan dari Palu, ini menunjukkan kuatnya partisipasi masyarakat, terbukti ada Bung Ilham yang bekerja sama untuk mendirikan posko gotong royong ini, guna memantau seluruh tahapan tahapan pemilu agar berjalan dengan baik, jauh dari intimidasi, jauh dari penggunaan politik uang, termasuk dari atribut penggunaan kampanye yang dipasang dengan cara-cara yang sangat misterius," ujar Hasto.

Dalam sambutannya itu, Hasto menyebut seseorang bernama Ilham. Ketua DPD PDIP Sulteng, Nurdin Muharram mengatakan bahwa posko ini memang diinisiasi oleh seorang pemuda setempat bernama Ilham. "Ini posko pertama dan kami hanya memberi dukungan,” kata Nurdin.

Nurdin melanjutkan bahwa sudah ada pihak-pihak aparat tertentu yang datang dengan alasan berkoordinasi, baik secara tulus maupun berpura-pura.

"Sudah ada yang datang. Tapi saya memperkuat Bapak Ilham dan kawan-kawan disini, jangan takut diintimidasi dan tetap jalan. Kalau mau menjaga demokrasi, jangan takut terhadap intimidasi,"tegasnya.

Sementara itu, Ilham mengatakan alasan pihaknya mendirikan posko itu agar Pemilu yang akan dilaksanakan, menjadi tertata bagus. “Posko pemilu ini gotong royong menampung aspirasi pemilihan yang ada di Sigi khususnya, dan di Sulteng umumnya, dan bisa kita kawal, dan menampung kejanggalan yang ada di tingkatan-tingkatan sampai masyarakat desa,” kata Ilham.

Kembali ke Hasto, ia menekankan bahwa pemilu jurdil menjadi sangat penting karena Indonesia harus memastikan pemimpin ke depan adalah pemimpin yang benar-benar bekerja dengan benar.

“Memastikan pemilu yang jurdil ini akan merepresentasikan tentang pentingnya hadir pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab bagi masa depan kita,” kata Hasto.