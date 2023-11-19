Kereta Api Probowangi Tabrak Elf di Lumajang, Tewaskan 11 Orang dan 4 Luka Berat

JAKARTA - Kecelakaan maut yang terjadi antara Kereta Api (KA) Probowangi relasi Ketapang – Surabaya Gubeng versus Elf di Lumajang Jawa Timur, memakan 11 korban jiwa dan 4 luka berat.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kapolres Lumajang AKBP Boy Situmorang. Ia mengatakan, saat ini 11 korban tewas telah dibawa ke RSUD Haryoto, sementara empat korban yang mengalami luka berat dibawa ke Puskesmas terdekat.

"11 orang meninggal dunia dan 4 luka berat saat ini di Puskesmas. Untuk korban tewas kita bawa ke RSUD Hartoyo," katanya, Minggu (19/11/2023).