11 Korban Tewas Kecelakaan KA Probowangi vs Elf Dievakuasi ke RSUD dr.Haryoto

JAKARTA - 11 korban tewas kecelakaan maut yang melibatkan Kereta Api (KA) Probowangi dengan minibus Elf telah dievakuasi ke RSUD dr. Haryoto, Lumajang, Jawa Timur.

"Untuk korban tewas kita bawa ke RSUD Haryoto," kata Kapolres Lumajang AKBP Boy Situmorang, Minggu (19/11/2023).

Adapun, kecelakan ini melibatkan KA Probowangi relasi Ketapang – Surabaya Gubeng dengan Elf di Lumajang Jawa Timur. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang berada di kilometer 137+9 petak jalan antara Stasiun Randuagung - Klakah.

Akibat insiden ini sebanyak 11 orang penumpang elf tewas di tempat. Sedangkan, empat lainnya mengalami luka berat.

"11 orang meninggal dunia dan 4 luka berat saat ini di Puskesmas," ujarnya.

Saat ini seluruh korban, tewas maupun luka dan selamat telah dievakuasi. Dia pun mengimbau kepada pihak keluarga yang ingin mengecek identitas korban untuk menuju RSUD Haryoto, maupun Polres Lumajang.

"Jika ada keluarga korban silakan ke RSUD Haryoto dan Polres Lumajang," ucapnya.