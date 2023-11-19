Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

11 Korban Tewas Kecelakaan KA Probowangi vs Elf Dievakuasi ke RSUD dr.Haryoto

Yayan Nugroho , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |23:35 WIB
11 Korban Tewas Kecelakaan KA Probowangi vs Elf Dievakuasi ke RSUD dr.Haryoto
Kapolres Lumajang AKBP Boy Situmorang/Foto: Yayan Nugroho
A
A
A

 

JAKARTA - 11 korban tewas kecelakaan maut yang melibatkan Kereta Api (KA) Probowangi dengan minibus Elf telah dievakuasi ke RSUD dr. Haryoto, Lumajang, Jawa Timur.

"Untuk korban tewas kita bawa ke RSUD Haryoto," kata Kapolres Lumajang AKBP Boy Situmorang, Minggu (19/11/2023).

 BACA JUGA:

Adapun, kecelakan ini melibatkan KA Probowangi relasi Ketapang – Surabaya Gubeng dengan Elf di Lumajang Jawa Timur. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang berada di kilometer 137+9 petak jalan antara Stasiun Randuagung - Klakah.

Akibat insiden ini sebanyak 11 orang penumpang elf tewas di tempat. Sedangkan, empat lainnya mengalami luka berat.

 BACA JUGA:

"11 orang meninggal dunia dan 4 luka berat saat ini di Puskesmas," ujarnya.

Saat ini seluruh korban, tewas maupun luka dan selamat telah dievakuasi. Dia pun mengimbau kepada pihak keluarga yang ingin mengecek identitas korban untuk menuju RSUD Haryoto, maupun Polres Lumajang.

"Jika ada keluarga korban silakan ke RSUD Haryoto dan Polres Lumajang," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160150/kai-Nwbe_large.jpg
KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, 2 Perjalanan Kereta Dibatalkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/512/3126044/kecelakaan-UAfy_large.jpg
Breaking News! Daihatsu Sigra Tertabrak Kereta Bathara Krisna, 4 Orang Tewas, 3 Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/340/3123688/kecelakaan-4C3e_large.jpg
Honda BRV Ringsek Ditabrak KA Rangkasbitung, 2 Wanita Cantik Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/338/3075959/kecelakaan-NpAT_large.jpg
KRL Tabrak Motor di Lintasan Cilebut-Bojonggede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067365/kecelakaan-Iocf_large.jpg
KA Taksaka Gambir-Jogja Tabrak Truk di Perlintasan Sentolo-Rewulu, Sejumlah Perjalanan Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/525/3066981/korban_tabrak_kereta-jqKD_large.jpg
Isak Tangis Warnai Pemakaman Korban Kecelakaan Kereta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement