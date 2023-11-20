Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ParagonCorp ke Palestina Dilepas Presiden Joko Widodo

Aris Kurniawan , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |20:06 WIB
Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ParagonCorp ke Palestina Dilepas Presiden Joko Widodo
(Foto: doc. ParagonCorp)
JAKARTA - Pengiriman bantuan kemanusiaan tahap kedua ParagonCorp untuk warga Palestina dari dilepas oleh Presiden Joko Widodo di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (20/11/2023). 

Bantuan kemanusiaan ParagonCorp, grup perusahaan Indonesia yang memproduksi brand pionir kosmetik halal seperti Wardah, Kahf, Biodef, dan Laboré, ini dihimpun dari masyarakat Indonesia melalui lembaga sosial kemanusiaan sebagai bentuk kolaborasi dari lintas pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, public figure hingga masyarakat yang bergerak bersama dalam semangat kebermanfaatan untuk kemanusiaan, untuk membantu warga Palestina yang kondisinya semakin memburuk.

Miftahuddin Amin, EVP & Chief Administration Officer ParagonCorp yang turut hadir dalam acara pelepasan ini mengucapkan syukur atas diterimanya bantuan kemanusiaan masyarakat Indonesia di tahap pertama untuk Palestina. Ia pun berharap bantuan kemanusiaan yang ada ini dapat terus dilanjutkan.

“Hari ini ParagonCorp bersama pemerintah dan masyarakat Indonesia kembali memenuhi panggilan kemanusiaan dengan mengirimkan bantuan tahap kedua kepada warga Palestina. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan kesulitan warga Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan. Terima kasih atas seluruh bantuan, doa, dan harapan dari masyarakat Indonesia yang terus dipanjatkan bagi warga Palestina. Semoga misi penyebaran kebermanfaatan untuk kemanusiaan ini tidak pernah putus,” tutur Miftahuddin Amin.

Pada penyaluran bantuan tahap kedua ini, ParagonCorp mengirimkan satu pesawat untuk membawa bantuan kemanusiaan yang terhimpun dari masyarakat Indonesia. Bantuan yang terhimpun salah satunya merupakan hasil dari campaign fundraising #BersamaJagaPalestina pada platform Kitabisa.com yang digerakkan oleh para brand ambassador dan influencer yang bekerjasama dengan brand-brand ParagonCorp. Selain itu ParagonCorp juga mengirimkan sebanyak 2 ton hygiene kit yang terdiri dari sabun dan shampoo dari brand Wardah, Kahf, Biodef, dan Laboré yang diproduksinya.

Halaman:
1 2
      
