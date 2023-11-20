Advertisement
HOME NEWS JATIM

Teror Pembakaran Mobil di Sampang Terjadi 3 Kali dalam Sebulan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |11:19 WIB
Teror pembakaran mobil di Sampang (Foto: Diwan M Zahri)
SAMPANG - Dalam kurun waktu satu bulan kasus dugaan teror pembakaran mobil sudah terjadi tiga kali. Bahkan, ketiga peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Ketapang, Sampang Madura.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa pertama yang menjadi korban pembakaran ialah mobil seorang ulama Kiai Ahmad Bahri di Desa Pao Pale Laok.

Kedua, pembakaran mobil kembali terjadi di desa yang sama ialah milik Sukari. Terakhir, kembali terjadi di Desa Banyusokah mobil HRV berwarna putih milik Matweki.

Salah satu korban pemilik mobil yang terbakar, Matweki berharap polisi dapat mengungkap kasus teror bakar mobil ini, karena sudah terjadi kesekian kalinya di Kecamatan Ketapang, termasuk mobil miliknya.

Matweki menduga mobil miliknya itu sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. "Kami menduga ada orang jahat sengaja membakar mobil saya. Karena di bawah ban, ada kain yang kemungkinan digunakan sebagai sumber api untuk membakar mobil," ujar Matweki, Senin (20/11/2023).

Kasi Humas Polres Sampang, Ipda Sujianto mengungkapkan, pembakaran yang pertama yang menimpa mobil Kiai Ahmad Bahri hingga saat ini belum melapor.

"Kalau yang korban ke dua sudah melakukan laporan. Tapi, masih menunggu hasil LAB masih belum keluar. Untuk kejadian yang ke tiga kita juga akan mendatangkan Labfor Polda Jatim, doakan semoga cepat terungkap," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
