HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Nyatakan Tak Terlibat dalam Pembajakan Kapal Kargo Oleh Houthi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |16:42 WIB
Iran Nyatakan Tak Terlibat dalam Pembajakan Kapal Kargo Oleh Houthi
Foto: Reuters.
A
A
A

DUBAI - Iran membantah klaim Israel bahwa mereka terlibat dalam penyitaan kapal kargo milik Inggris dan yang dioperasikan Jepang di Laut Merah selatan oleh Houthi Yaman, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Nasser Kanaani pada Senin di konferensi pers.

“Kami telah berkali-kali mengatakan bahwa kelompok perlawanan di wilayah tersebut bertindak secara independen dan spontan berdasarkan kepentingan mereka dan kepentingan rakyat mereka,” kata Kanaani sebagaimana dilansir Reuters.

Kanaani menambahkan bahwa klaim Israel ditujukan untuk mengalihkan perhatian dari “kekalahan Israel yang tidak dapat diperbaiki” dalam pertempuran melawan Israel. Militan Hamas di Jalur Gaza.

Pada Minggu, (19/11/2023) Israel mengatakan insiden itu adalah “tindakan terorisme Iran” yang memiliki konsekuensi terhadap keamanan maritim internasional.

Houthi, sekutu Teheran, telah meluncurkan rudal jarak jauh dan serangan drone ke Israel sebagai solidaritas terhadap militan Hamas Palestina yang bertempur di Gaza.

(Rahman Asmardika)

      
