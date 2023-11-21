Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dihantam Badai, Kapal Kargo Turki dengan 12 Awak Hilang di Laut Hitam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |18:17 WIB
Dihantam Badai, Kapal Kargo Turki dengan 12 Awak Hilang di Laut Hitam
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

ISTANBUL - Sebuah kapal kargo Turki dengan 12 awak di dalamnya hilang di lepas pantai Laut Hitam negara itu di tengah badai pada Minggu, (19/11/2023) dan pihak berwenang tidak dapat melakukan kontak dengan mereka sejak saat itu, kata otoritas setempat.

Kapten kapal Kafkametler berbendera Turki telah melaporkan pada pagi hari bahwa kapal tersebut hanyut menuju pemecah gelombang di lepas pantai Eregli, di provinsi Zonguldak, barat laut Turki, kata kantor gubernur provinsi tersebut.

Wilayah tersebut dilanda badai dahsyat pada Minggu dan pernyataan tersebut mengatakan cuaca buruk menghalangi kapal udara dan laut untuk melakukan pencarian.

Tim pencarian dan penyelamatan dikerahkan di wilayah tersebut dan siap melancarkan operasi jika cuaca memungkinkan, kata kantor gubernur.

(Rahman Asmardika)

      
Topik Artikel :
Laut Hitam Kapal hilang turki
Telusuri berita news lainnya
