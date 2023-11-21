Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tragedi Kelam Peristiwa Mandor, 21 Ribu Warga Kalimantan Barat Dibantai Tentara Jepang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |07:02 WIB
Tragedi Kelam Peristiwa Mandor, 21 Ribu Warga Kalimantan Barat Dibantai Tentara Jepang
Peristiwa Mandor. (Foto: Kemendikbud)
A
A
A

28 JUNI 1944, salah satu tragedi kemanusiaan terburuk di Indonesia terjadi di Kalimantan Barat. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang (Kaigun) membantai ribuan masyarakat di daerah Mandor, Kabupaten Landak Kalimantan Barat tanpa batas etnis.

Mengutip berbagai sumber, tragedi kemanusian itu dikenal sebagai Peristiwa Mandor atau yang dikenal juga dengan istilah Oto Sungkup (Mobil Penutup Kepala).

Pihak Jepang saat itu mencurigai bahwa di Kalimantan Barat dan Selatan terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas feodal lokal, cendikiawan, ambtenar, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga rakyat jelata, dari berbagai etnik, suku maupun agama.

 BACA JUGA:

Peristiwa Mandor terjadi akibat ketidaksukaan pihak Jepang waktu itu terhadap para pemberontak yang ada di Kalimantan Barat. Pasalnya, ketika itu Jepang ingin menguasai sumber daya alam yang ada di bumi Kalimantan Barat.

Sebelum terjadi peristiwa Mandor, juga terdapat peristiwa Cap Kapak di mana tentara - tentara Jepang secara paksa mendobrak pintu - pintu rumah masyarakat dengan tujuan menakut-nakuti agar tidak berani melakukan pemberontakan.

Jepang telah menyusun rencana untuk memberangus semangat perlawanan rakyat Kalimantan Barat kala itu. Di sebuah koran harian Jepang mengungkapkan rencana tentara Negeri Matahari Terbit tersebut untuk membungkam kelompok pembangkang kebijakan politik perang Jepang yang ada di Kalimantan Barat.

 BACA JUGA:

Sejumlah tokoh penting ikut menjadi korban kebiadaban tentara Jepang , seperti Sultan Pontianak Syarif Mohammad Alkadrie dan Putra Sultan Pontianak Pangeran Adipati.

Pembantaian terhadap masyarakat tak berhenti di situ. Dari 1941 hingga 1945, tercatat puluhan rakyat Kalimantan Barat meregang nyawa. Mereka yang meninggal karena pembantaian tersebut adalah bangsawan, tokoh-tokoh politik, kaum terpelajar dan lain sebagainya dari lintas etnis dan agama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement