HOME NEWS NUSANTARA

Bikin Lahan Hijau, Relawan Ganjar Bagikan Bibit Pohon Mangga pada Warga Solok

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |11:50 WIB
Bikin Lahan Hijau, Relawan Ganjar Bagikan Bibit Pohon Mangga pada Warga Solok
Relawan Ganjar Pranowo bagikan bibit pohon mangga (foto: dok ist)
A
A
A

 

SOLOK - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam kelompok Mak Ganjar melakukan edukasi mengenai cara merawat bibit pohon mangga sekaligus memberikannya kepada masyarakat yang berada di Sawok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Sumbar Ulfa mengatakan kegiatan itu dilakukan sebagai upaya ketahanan yang digeliatkan oleh sukarelawan Ganjar Pranowo itu dengan menyulap perkarangan rumah menjadi lahan hijau.

"Di Kabupaten Solok masih banyak terdapat lahan, bahkan pekarangan rumah warga mereka bisa ditumbuhi tanaman, sehingga bisa menunjang untuk bibit pohon buah mangga dapat tumbuh dengan baik," ungkap Ulfa dalam siaran persnya, Selasa (21/11/2023).

Dia menambahkan pemilihan bibit pohon mangga itu dipilih karena ada sejumlah faktor. Salah satunya mudah dibudidayakan dan banyak disukai banyak masyarakat luas.

"Mudah untuk ditanam meski memiliki lahan diperkarangan rumah dan banyak masyarakat yang menyukai alpukat," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan kegiatan tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat sekitar. Hal itu dilihat dari warga yang menghadiri acara tersebut.

Banyak masyarakat memperhatikan pemaparan yang dilakukan relawan Mak Ganjar cara membudidayakan pohon mangga tersebut.

Halaman:
1 2
      
