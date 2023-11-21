Advertisement
HOME NEWS JABAR

Truk Tabrak Pohon Lalu Masuk Jurang di Cianjur, Sopir dan Kernet Tewas

Ricky Susan , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |11:05 WIB
Truk Tabrak Pohon Lalu Masuk Jurang di Cianjur, Sopir dan Kernet Tewas
Truk masuk jurang di Cinajur. (Foto: Dok Polisi)
CIANJUR - Truk tangki nopol B 9457 SFU mengalami rem blong dan menabrak pohon besar di Jalan Alternatif Jonggol, tepatnya di Kampung Cipinang RT 02/01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.

Selain menabrak pohon, truk juga menabrak warung yang berada di pinggir jalan. Setelah itu truk terjun ke jurang sedalam 3 meter. Akibatnya, dua orang sopir dan kernet truk tewas di tempat.

Kedua korban adalah Rahmat Maulana (61), sopir warga Kosambi Jaya RT 03/05 Mekar Jati, Karawang Barat dan Samsul (33), kernet warga Kampung Bantar Panjang RT 02/09 Desa Sukakaruat, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.

Peristiwa tersebut terjadi saat truk yang dikemudikan Rahmat melaju dari Cilalong menuju Bogor. Namun, ketika di turunan tepatnya di Kampung Cipinang, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalongkulon, truk mengalami rem blong. Truk tidak bisa dikendalikan lalu menabrak pohon besar yang berada di lokasi.

"Saat di turunan truk itu jalannya jadi cepat dan tidak bisa dikendalikan, jadi menabrak pohon," ujar Husen (64) salah seorang saksi warga sekitar, Selasa (21/11/2023).

Selanjutnya, truk terus melaju dan menabrak sebuah warung yang berada di sekitar lokasi. "Akhirnya truk nyungseb di jurang dengan kedalaman 3 meter," ujarnya.

Menurut Kapolsek Cikalongkulon, AKP Arif Titim Firmanto, kejadian tersebut diduga truk tangki mengalami rem blong, sehingga tidak bis dikendalikan.

"Kendaraan tersebut menabrak pohon kemudian menabrak warung yang berada dipinggir jalan setelah itu kendaraan masuk ke jurang dengan kedalaman 3 meter," kata Kapolsek.

