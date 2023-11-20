KAI: Seluruh Penumpang KA Probowangi Selamat dari Kecelakaan Maut di Lumajang

JAKARTA - Seluruh penumpang kereta api (KA) Probowangi jurusan Banyuwangi Baru - Surabaya Gubeng, selamat atas kecelakan maut yang terjadi di KM 138+0 Petak Jalan Randuagung (Rda), Desa Ranu Pakis, Kecamatan Klakah, Lumajang, Minggu (19/11/2023). Kecelakaan maut terjadi antara sebuah minibus elf sarat penumpang, dihantam KA Probowangi.

"Alhamdulillah penumpang kereta api selamat semua," ucap Pelaksana harian Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Anwar Yuli Prastyo, saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Namun, orang-orang yang berada di dalam kendaraan Elf dilaporkan 11 meninggal dunia. Sementara 4 orang lainnya mengalami luka berat.

"Update korban jiwa 11 orang, korban luka 4 orang," katanya.

Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Boy Jeckson Situmorang mengatakan, empat korban yang masih hidup saat ini tengah menjalani perawat di puskesmas terdekat. Sedangkan korban tewas telah dievakuasi ke RSUD Dr Haryoto Lumajang.

"Untuk korban tewas saat ini sudah dievakuasi di RSUD Dr Haryoto Lumajang. Karena itu, bagi keluarga korban silahkan mengecek ke sana. Sementara untuk 4 korban luka berat masih dirawat di puskesmas setempat," kata Kapolres.

Peristiwa maut kereta api menyambar elf, yang membawa rombongan penumpang dari Sidoarjo, perjalanan dari Jember menuju pulang ke Sidoarjo tersebut, terjadi sekitar pukul 19.53 WIB.