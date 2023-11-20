Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

KAI: Seluruh Penumpang KA Probowangi Selamat dari Kecelakaan Maut di Lumajang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |01:31 WIB
KAI: Seluruh Penumpang KA Probowangi Selamat dari Kecelakaan Maut di Lumajang
Elf ringsek dihantam KA Probowangi/Foto: Yayan Nugroho
A
A
A

 

JAKARTA - Seluruh penumpang kereta api (KA) Probowangi jurusan Banyuwangi Baru - Surabaya Gubeng, selamat atas kecelakan maut yang terjadi di KM 138+0 Petak Jalan Randuagung (Rda), Desa Ranu Pakis, Kecamatan Klakah, Lumajang, Minggu (19/11/2023). Kecelakaan maut terjadi antara sebuah minibus elf sarat penumpang, dihantam KA Probowangi.

"Alhamdulillah penumpang kereta api selamat semua," ucap Pelaksana harian Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Anwar Yuli Prastyo, saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

 BACA JUGA:

Namun, orang-orang yang berada di dalam kendaraan Elf dilaporkan 11 meninggal dunia. Sementara 4 orang lainnya mengalami luka berat.

"Update korban jiwa 11 orang, korban luka 4 orang," katanya.

Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Boy Jeckson Situmorang mengatakan, empat korban yang masih hidup saat ini tengah menjalani perawat di puskesmas terdekat. Sedangkan korban tewas telah dievakuasi ke RSUD Dr Haryoto Lumajang.

 BACA JUGA:

"Untuk korban tewas saat ini sudah dievakuasi di RSUD Dr Haryoto Lumajang. Karena itu, bagi keluarga korban silahkan mengecek ke sana. Sementara untuk 4 korban luka berat masih dirawat di puskesmas setempat," kata Kapolres.

Peristiwa maut kereta api menyambar elf, yang membawa rombongan penumpang dari Sidoarjo, perjalanan dari Jember menuju pulang ke Sidoarjo tersebut, terjadi sekitar pukul 19.53 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160150/kai-Nwbe_large.jpg
KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, 2 Perjalanan Kereta Dibatalkan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/512/3126044/kecelakaan-UAfy_large.jpg
Breaking News! Daihatsu Sigra Tertabrak Kereta Bathara Krisna, 4 Orang Tewas, 3 Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/340/3123688/kecelakaan-4C3e_large.jpg
Honda BRV Ringsek Ditabrak KA Rangkasbitung, 2 Wanita Cantik Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/338/3075959/kecelakaan-NpAT_large.jpg
KRL Tabrak Motor di Lintasan Cilebut-Bojonggede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067365/kecelakaan-Iocf_large.jpg
KA Taksaka Gambir-Jogja Tabrak Truk di Perlintasan Sentolo-Rewulu, Sejumlah Perjalanan Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/525/3066981/korban_tabrak_kereta-jqKD_large.jpg
Isak Tangis Warnai Pemakaman Korban Kecelakaan Kereta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement