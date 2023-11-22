Dibonceng Bocah 13 Tahun, Mahasiswi Tewas Kecelakaan Tunggal

KOLAKA TIMUR - Kecelakaan tunggal pengendara motor terjadi di jalan Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (21/11/2023). Seorang mahasiswi dilaporkan tewas usai kendaraannya hilang kendali di jalur menurun, kompleks kantor Bupati setempat.

Kasat Lantas Polres Koltim, Iptu Muhlisi menjelaskan mahasiswi tersebut bernama Mira Dwi Dayanti (22), warga Kelurahan Tinengi, Kecamatan Tinondo, Koltim. Ia alami kecelakaan pukul 12.10 Wita saat dibonceng seorang pelajar bernama AR (13), satu alamat dengan korban.

"Hilang kendali di penurunan terjal di kompleks kantor bupati," katanya.

Ia menjelaskan, keduanya mengendarai motor Yamaha Xride merah putih dengan nomor polisi (nopol) DT 5745 VB. Mereka diketahui sedang melaju dari arah Barat Kantor Bupati menuju menuju Timur kompleks perkantoran.