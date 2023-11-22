Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Tersangka Hoaks Penangkapan Ustadz Abdul Somad Diserahkan ke Kejaksaan

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |11:37 WIB
2 Tersangka Hoaks Penangkapan Ustadz Abdul Somad Diserahkan ke Kejaksaan
Tersanga kasus hoaks UAS ditangkap diserahkan ke kejaksaan (Foto: MPI)
A
A
A

BATAM - Dua orang tersangka berita hoaks terkait penangkapan Ustad Abdul Somad (UAS) telah memasuki tahap II dan diserahkan ke kejaksaan.

Hal tersebut dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kepri Kombes Pol Nasriadi, Selasa 21 November 2023, malam.

"Anggota kami telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II). Tersangka atas nama Bambang Mardianto dan Iswandi diserahkan ke Kejaksaan Negeri Batam. Keduanya adalah tersangka hoaks penangkapan Ustadz Abdul Somad," kata Nasriadi.

Dijelaskannya, kedua tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejari Batam dilaksanakan oleh Panit dan Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Kepri. Keduanya ditangkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/38/IX/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA KEPULAUAN RIAU, tanggal 26 September 2023 dan Laporan Polisi Nomor : LP/A/39/IX/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA KEPULAUAN RIAU, tanggal 26 September 2023.

"Sebelum diserahkan ke Kejaksaan kami juga telah melaksanakan cek kesehatan dan antigen terhadap kedua tersangka," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
