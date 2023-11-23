Bejat! Ayah di Lampung Ajak Nonton Porno dan Cabuli Anak Kandung

PESISIR BARAT - Seorang ayah berinisial AS (43) tega menganiaya anak kandungnya yang masih dibawah umur berinisial AW (9).

Pria warga Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat tersebut diamankan di kediamannya pada Selasa 21 November 2023

Kasi Humas Polres Pesisir Barat Ipda Casiyono mengatakan, penangkapan terhadap pelaku tersebut berawal dari adanya laporan kerabat korban yang masuk ke pihak kepolisian.

"Petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di kediamannya," ujar Casiyono dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Kemudian petugas langsung menuju kediaman pelaku dan langsung mengamankan pelaku tanpa perlawanan.

"Saat diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya terhadap anak kandungnya sendiri," kata dia.

BACA JUGA: BEI Buka Gembok Saham Puri di Sesi I Hari Ini

Adapun kejadian itu berawal pada tahun 2022, saat itu korban AW (9) sedang bermain bersama saudari kembarnya AA (9) di dalam kamar.

"Kemudian pelaku yang merupakan ayah kandungnya mengajak kedua anak kembarnya menonton video porno, tapi keduanya menolak," kata Casiyono.