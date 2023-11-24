Partai Perindo Kabupaten Bandung Targetkan 7 Kursi di DPRD pada Pemilu 2024

BANDUNG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Bandung menargetkan 7 kursi di DPRD pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

"Target pileg 2024 tidak muluk-muluk. Cukup satu daerah pemilihan (dapil) satu kursi. Di Kabupaten Bandung ada 7 dapil, jadi 7 kursi," kata Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung, Imas Rostiana, Kamis (23/11/2023) sore.

Imas optimistis akan meraih kemenangan pada Pemilu 2024. Keyakinan ini dilandasi berbagai program yang melibatkan masyarakat.

"Kita juga akan terus berupaya meraih sukses kemenangan di Kabupaten Bandung," tandas Imas.

Terkait perekrutan saksi pada Pemilu 2024 mendatang, Imas mengatakan hingga Kamis (23/11/2023), sudah terbentuk 1.500 saksi. Dia yakin, pertengahan Desember nanti, jumlah saksi bisa tercapai.