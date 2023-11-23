Partai Perindo Bali Gelar Konsolidasi, Ini Targetnya pada Pemilu 2024

BALI - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) serta seluruh Caleg DPRD Tingkat Kota Tingkat Provinsi Bali Dapil Kota Denpasar, Kamis (23/11/2023).

Acara tersebut digelar di Aula Serba Guna DPW Partai Perindo Bali, Jalan Gatot Subroto Barat, Kota Denpasar dan dihadiri sekira 80 orang.

Seluruh jajaran Partai Perindo Bali dari tingkat DPW dan DPD menargetkan 2 kursi di tiap tingkatan, masing-masing 9 kabupaten dan 1 kota harus ada perwakilan dari Partai Perindo. Soal suara kaum milenial dan Gen Z di Provinsi Bali, Partai Perindo yang bernomor urut 16 pada kertas suara, optimis merebut 40 persen suara.

Ketua DPW Perindo Bali Komang Purnama dan juga ketua DPD I.G.A Mas Seri Lestari mengintrusikan seluruh kader dan juga caleg bergandengan tangan bahu-membahu merealisasikan janji nyata di masyarakat untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia di mana Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil dan juga mendukung penuh pelaku UMKM dan juga gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja untuk Indonesia sejahtera.

Erwin Siregar, selaku Caleg DPR RI nomor urut 1 dari Dapil Bali bertanggung jawab untuk memenagkan 3 daerah yaitu Denpasar, Kabupaten Buleleng dan juga Kabupaten Karangasem.

Sedangkan Selvianti Joenoes, Caleg DPR RI nomor urut 3 bertanggung jawab untuk daerah Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan dan juga Kabupaten Klungkung. lalu Caleg DPR RI untuk kaum milenial dan Gen Z Putu Eka Mahardika dengan nomor urut 2 harus bertanggung jawab dan bekerja keras di 3 kabupaten yaitu Bangli, Gianyar dan Jembrana.

Bahkan, Ketua Bappilu Partai Perindo Bali Masyur Pasaribu yang juga sebagai Caleg DPRD Bali dan Muji Eryanti sebagai Caleg DPRD Kabupaten Badung dengan nomor urut 2 untuk daerah pemilihan Kuta Selatan juga optimis untuk bekerja keras untuk Partai Perindo yang harus betul-betul diberikan prioritas supaya perolehan suara maksimal di semua tingkat, baik dari tingat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.