Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ingatkan Pemilih Muda Jangan Golput!

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:01 WIB
Caleg Perindo Ingatkan Pemilih Muda Jangan Golput!
Caleg Partai Perindo Rifo Darma Saputra ingatkan anak muda jangan golput pada Pemilu 2024 (Foto : Tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Barat sekaligus Caleg DPR RI Dapil Sumatera Barat I Rifo Darma Saputra, mengingatkan agar anak muda jangan golput dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia mengatakan, anak muda jangan hanya sekadar terlibat aktif dalam percapakan di media sosial (medsos), melainkan juga terlibat aktif untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Menurut saya kalau Gen Z ikut-ikutaan, harus ada kepala gengnya nih. Atau Key Opinion Leader (KOL) nya. Harus bisa membawa memberikan pemahaman untuk membawa adik-adik ini ke TPS," kata Rifo dalam Podcast Aksi Nyata, Kamis (23/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024, yang mencapai 204.807.222 pemilih.

Berdasarkan rekapitulasi DPT, menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Pemilu 2024 berasal dari dua kelompok generasi anak muda, yaitu milenial dan zilenial.

Generasi milenial, yang terdiri dari individu yang lahir antara tahun 1980 hingga 1994, berjumlah 66.822.389 atau sekitar 33,60% dari total pemilih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement