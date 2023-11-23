Caleg Perindo Ingatkan Pemilih Muda Jangan Golput!

Caleg Partai Perindo Rifo Darma Saputra ingatkan anak muda jangan golput pada Pemilu 2024 (Foto : Tangkapan layar)

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Barat sekaligus Caleg DPR RI Dapil Sumatera Barat I Rifo Darma Saputra, mengingatkan agar anak muda jangan golput dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ia mengatakan, anak muda jangan hanya sekadar terlibat aktif dalam percapakan di media sosial (medsos), melainkan juga terlibat aktif untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Menurut saya kalau Gen Z ikut-ikutaan, harus ada kepala gengnya nih. Atau Key Opinion Leader (KOL) nya. Harus bisa membawa memberikan pemahaman untuk membawa adik-adik ini ke TPS," kata Rifo dalam Podcast Aksi Nyata, Kamis (23/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024, yang mencapai 204.807.222 pemilih.

Berdasarkan rekapitulasi DPT, menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Pemilu 2024 berasal dari dua kelompok generasi anak muda, yaitu milenial dan zilenial.

Generasi milenial, yang terdiri dari individu yang lahir antara tahun 1980 hingga 1994, berjumlah 66.822.389 atau sekitar 33,60% dari total pemilih.