Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Harga Sembako Naik, Warga Bersyukur Partai Perindo Hadirkan Bazzar Murah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |16:23 WIB
Harga Sembako Naik, Warga Bersyukur Partai Perindo Hadirkan Bazzar Murah
Partai Perindo menggelar bazzar murah di Jakarta Timur (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Warga Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur sangat antusias dan terbantu dengan kehadiran bazzar sembako murah yang digelar oleh DPD Partai Perindo Jakarta Timur. Sebab saat ini harga bahan pokok di pasaran sangat tinggi.

Salah satu warga Rini (25) ikut hadir mengantri secara teratur untuk mendapatkan sembako murah itu. Dia sangat senang dan mengucapkan rasa syukur karena berkat Partai Perindo keluarganya bisa terbantu mengirit keuangan.

"Adanya bazar sembako ini sangat bermanfaat buat keluarga saya sangat membantu sangat murah dan cukup untuk saya," ucap Rini usai mengambil paket sembako, Kamis (23/11/2023).

Rini menerangkan, untuk mendapatkan sembako murah yang berisikan tiga liter beras dan dua liter minyak goreng hanya perlu membayar Rp 20.000. Padahal kata Rini jika dirinya pergi ke pasar, harga satu liter beras seharga Rp 15.000.

"Sangat terbantu, kalau minyak satu liter aja Rp 15.000 di pasar. Ini 2 liter (minyak) sama beras cuma Rp20.000," katanya.

Dia berharap, Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 akan sukses pada pesta demokrasi tahun depan. Terkhusus untuk ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan bisa terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

"Semoga Partai Perindo sukses terus dan nanti Pak Berman bisa menjadi pemimpin yang mensejahterakan rakyat," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement