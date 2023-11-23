Harga Sembako Naik, Warga Bersyukur Partai Perindo Hadirkan Bazzar Murah

JAKARTA - Warga Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur sangat antusias dan terbantu dengan kehadiran bazzar sembako murah yang digelar oleh DPD Partai Perindo Jakarta Timur. Sebab saat ini harga bahan pokok di pasaran sangat tinggi.

Salah satu warga Rini (25) ikut hadir mengantri secara teratur untuk mendapatkan sembako murah itu. Dia sangat senang dan mengucapkan rasa syukur karena berkat Partai Perindo keluarganya bisa terbantu mengirit keuangan.

"Adanya bazar sembako ini sangat bermanfaat buat keluarga saya sangat membantu sangat murah dan cukup untuk saya," ucap Rini usai mengambil paket sembako, Kamis (23/11/2023).

Rini menerangkan, untuk mendapatkan sembako murah yang berisikan tiga liter beras dan dua liter minyak goreng hanya perlu membayar Rp 20.000. Padahal kata Rini jika dirinya pergi ke pasar, harga satu liter beras seharga Rp 15.000.

"Sangat terbantu, kalau minyak satu liter aja Rp 15.000 di pasar. Ini 2 liter (minyak) sama beras cuma Rp20.000," katanya.

Dia berharap, Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 akan sukses pada pesta demokrasi tahun depan. Terkhusus untuk ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan bisa terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

"Semoga Partai Perindo sukses terus dan nanti Pak Berman bisa menjadi pemimpin yang mensejahterakan rakyat," katanya.