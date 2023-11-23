Advertisement
DPD Perindo Jaktim Gelar Bazzar Sembako Murah di Pisangan Timur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |15:47 WIB
Perindo gelar bazzar murah di Jaktim (foto: MPI/Danan)
JAKARTA - Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kembali hadir di tengah masyarakat. DPD Partai Perindo Jakarta Timur menggelar bazzar sembako murah di kawasan Pisangan Timur, Pulo Gadung.

"Ya hari ini kita ada di daerah Pisang Timur RW 10 dan 15 di Pulo Gadung, jadi hari ini kita turun untuk membagi kepada masyarakat dengan melakukan bazar murah yaitu, satu paketnya 3 liter beras dan 2 liter minyak goreng dengan harga Rp 20.000 per paketnya," ucap ketua DPD partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan, Kamis (23/11/2023).

Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta itu menyebut kegiatan ini sengaja dilakukan sesuai arahan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Hary Tanoesoedibjo (HT). Sebab kata dia HT, menginginkan kadernya untuk terjun langsung ke bawah agar mengetahui kondisi rakyat.

Dirinya menambahkan, harga bahan pokoknya terus meroket naik di pasaran. Hal itu yang membuat pihaknya sadar harus membantu meringankan beban rakyat dengan menggelar bazar murah ini.

"Seperti apa yang disampaikan Pak Hary Tanoesoedibjo bahwa kami pengurus Partai Perindo harus turun bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat sehingga hari ini dengan tujuan itu kita turun berbagi dengan masyarakat," ucapnya.

Kata Berman untuk pihaknya hari ini membagikan 1.000 paket sembako murah kepasa warga RW 10 dan 15, kelurahan Pisangan Timur. Warga yang bisa mendapatkan program sembako murah itu, wajib memiliki KTA berasuransi dari Partai Perindo.

