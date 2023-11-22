Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Kota Mataram Maksimalkan Suara Partai dan Ganjar-Mahfud

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |18:46 WIB
Perindo Kota Mataram Maksimalkan Suara Partai dan Ganjar-Mahfud
Partai Perindo Kota Mataram (foto: dok ist)
MATARAM - Partai Perindo Kota Mataram menatap Pemilu 2024 dengan optimis. Ketua DPD Perindo Zammatur Rahili percaya diri partainya bisa merebut minimal lima kursi DPRD Kota Mataram (satu fraksi), dan satu kursi DPRD NTB dari dapil Kota Mataram.

"Target yang sudah kita petakan itu minimal satu fraksi di DPRD Kota Mataram, dan satu kursi DPRD NTB," kata pria yang akrab disapa Jem saat ditemui usai acara Pembekalan Caleg Perindo Kota Mataram, Rabu (22/11/2023).

Sebagaimana diketahui, pileg DPRD Kota Mataram bakal memperebutkan 40 kursi yang terdiri atas enam dapil. Sementara untuk DPRD NTB bakal memperebutkan lima kursi dari dapil NTB I Kota Mataram. Pada pileg 2024 mendatang, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Mataram sebanyak 315.549 ribu yang tersebar di 1248 TPS.

Perindo di NTB khususnya di Kota Mataram memang dianggap bakal menjadi kuda hitam di pileg 2024. Hal itu lantaran Perindo di NTB diisi sejumlah tokoh populer semisal TGB Zainul Majdi, eks Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalillah serta mesin organisasi Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI).

Target ini, kata Jem, diambil dari hasil pemetaan setiap teritori dan berbasis pada temuan di lapangan. Saat ini, ia mengeklaim kondisi caleg Perindo di Mataram sangat prima.

"Alhamdulillah sampai hari ini kerja dari seluruh caleg kita dengan sisa waktu yang ada kita maksimalkan dengan menginternalisasi tim yang masing-masing. Kondisinya hari ini sangat bagus, semua punya performa yang bagus. Masing-masing caleg punya sekretariat dan struktur tim pemenangan," bebernya.

Jem mengaku, pihaknya telah membekali seluruh caleg dengan bedah dapil. Bedah dapil itu diberikan agar setiap caleg paham potret dapilnya masing-masing. Baik dari sisi kultur pemilih maupun rival politik.

"Kami di Kota Mataram sudah bekali seluruh caleg dengan bedah dapil, artinya mereka tahu pemetaan, tidak ada di partai lain yang seluruh calegnya dibekali pengetahuan memotret rivalnya. Dari pemetaan itu kita buat target, jadi betul-betul terukur sesuai kondisi di lapangan," jelasnya.

