Bacaleg Perindo DPR Didukung Himpunan Masyarakat Pakpak di Sumut

MEDAN - Himpunan Masyarakat Pakpak (Himpak) memberikan dukungan secara adat budaya Pakpak kepada Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo dari DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara III, Rinto Moha di Jalan Taman Johor Baru, Gedung Johor, Medan, pada Senin 6 November 2023.

Puluhan pengurus Himpunan Masyarakat Pakpak (Himpak) dan tokoh masyarakat Pakpak mendeklarasikan dukungan kepada Rinto Maha secara adat budaya Pakpak, dihadapan puluhan pengurus Himpak, bacaleg yang berpropesi sebagai pengacara ini juga melakukan sosialisasi KTA berasuransi gratis.

Diketahui Himpak adalah organisasi terbesar masyarakat bukan hanya satu organisasi tapi kumpulan dari masyarakat-masyarakat adat di Sumatera Utara terbesar dengan jumlah kurang lebih ribuan masyarakat Pakpak.

Maka dari itu, Rinto Maha pun atas dukungan masyarakat Pakpak dia lolos dan melenggang ke Senayan sebagai wakil rakyat.

“Saya berharap pada Pemilu 2024 meminta doa serta dukungan kepada masyarakat Pakpak, khususnya di Sumatera Utara, bisa lolos ke Senayan mewakili masyarakat Pakpak,” kata Rinto Maha.

(Awaludin)