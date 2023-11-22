Dukung Bacaleg Perindo di Sumut, Ketua Himpak: Jangan Pernah Merasa Puas Jika Terpilih Nanti

MEDAN - Himpunan Masyarakat Pakpak (Himpak) memberikan dukungan secara adat budaya Pakpak kepada Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo dari DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara III, Rinto Moha di Jalan Taman Johor Baru, Gedung Johor, Medan, pada Senin 6 November 2023.

Ketua DPP Himpunan Masyarakat Pakpak (Himpak), Citra Effendi Capah mengatakan, kegiatan adat Pakpak sebagai pemberkatan sebagai doa restu bentuk keberangkatan bakal calon anggota legislatif warga Pakpak untuk mencapai cita-citanya.

“Merasa bangga sebagai suku Pakpak, berharap ke depan para bacaleg bisa merangkul masyarakat Pakpak dan jangan pernah merasa puas diri jika terpilih nantinya,” kata Citra Effendi.

BACA JUGA: Bacaleg Perindo DPR Didukung Himpunan Masyarakat Pakpak di Sumut

Diketahui, puluhan pengurus Himpunan Masyarakat Pakpak (Himpak) dan tokoh masyarakat Pakpak mendeklarasikan dukungan kepada Rinto Maha secara adat budaya Pakpak, dihadapan puluhan pengurus Himpak, bacaleg yang berpropesi sebagai pengacara ini juga melakukan sosialisasi KTA berasuransi gratis.