HOME NEWS NEWS

Survei IPO Partai Perindo Lolos ke Senayan, Boyke Novrizon: Konsisten Berjuang untuk Masyarakat

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |11:25 WIB
Survei IPO Partai Perindo Lolos ke Senayan, Boyke Novrizon: Konsisten Berjuang untuk Masyarakat
Waketum Partai Perindo Boyke Novrizon/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Perindo Boyke Novrizon mengatakan, elektabilitas Partai Perindo -yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD itu- meningkat karena selama ini dikenal sebagai partai yang fokus berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal ini menanggapi hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menyebut elektabilitas Partai Perindo 4,1 persen atau lolos menuju parlemen Senayan pada Pemilu 2024.

“Faktornya karena selama ini masyarakat mengenal Perindo sebagai partai yang fokus dan konsisten berjuang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat bawah, terutama pelaku UMKM," kata Boyke kepada wartawan, dikutip Kamis, (23/11/2023).

Oleh karena itu, tak heran masyarakat sangat mengetahui dan memahami betul perjuangan Partai Perindo lewat aksi nyata, terutama bagi kelas bawah.

"Masyarakat tahu persis bentuk kepedulian diperjuangkan Partai Perindo terhadap perekonomian di tingkat bawah," tutur Boyke.

Boyke -yang juga merupakan Caleg DPR Dapil Jawa Timur VII (Jombang, Madiun, Mojokerto, dan Nganjuk) ini- menambahkan perjuangan Partai Perindo untuk menyejahterakan masyarakat dilakukan dengan penuh keikhlasan. Artinya, bukan hanya untuk kepentingan sesaat atau ketika sedang berlangsungnya kontestasi Pemilu 2024 saja.

Masyarakat kata dia sangat memahami apa yang telah diperjuangkan Partai Perindo. Bukan sekadar kamuflase dan pencitraan politik semata agar terlihat dekat dengan masyarakat bawah.

"Masyarakat sangat dekat dengan Partai Perindo karena kami berjuang keras untuk meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi mereka," ujarnya.

Boyke melanjutkan, masyarakat saat ini menaruh harapan besar untuk masa depan mereka dan bangsa ini kepada Partai Perindo.

"Perjuangan yang gigih, keras dan didasari dengan keikhlasan tentunya akan berbuah keindahan dan keberhasilan di kemudian hari, karena itu adalah janji kehidupan," tandasnya.

