Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Aksi Heroik Polisi dan PPSU Saat Menyelamatkan Sopir Kontainer Sakit di Cilincing

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |01:01 WIB
Viral Aksi Heroik Polisi dan PPSU Saat Menyelamatkan Sopir Kontainer Sakit di Cilincing
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan aksi heroik aparat kepolisian dan petugas PPSU yang membantu seorang sopir truk trailer yang sakit secara mendadak di Jalan Cacing (Depan Komatsu), Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (23/11/2023).

Dalam video yang didapat, memperlihatkan dua petugas kepolisian dari Polsek Cilincing dan tiga petugas PPSU tengah mendatangi sebuah truk kontainer yang berhenti di tengah jalan hingga membuat situasi lalu lintas disekitar sempat padat merayap.

Saat didatangi petugas Polisi dan PPSU, ternyata sopir tersebut dalam kondisi lemas tidak berdaya saat mobil masih menyala di tengah jalan. Petugas kemudian berinisiatif mengeluarkan sopir tersebut dan membawanya ke rumah sakit.

Kapolsek Cilincing Kompol Fernando Saharta Saragih mengatakan aksi penyelamatan terhadap sopir truk ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang mengatakan ada sebuah truk kontainer berhenti mendadak ditengah jalan dalam kondisi menyala.

"Jadi awalnya itu, anggota kami Aipda Sudarmanto Bhabinkamtibmas Kelurahan Sukapura mendapat informasi dari masyarakat dan petugas PPSU ada mobil kontainer bernopol B 9814 JZ berhenti ditengah jalan," Kata Fernando dikonfirmasi.

Mendapat laporan tersebut, anggota Bhabinkamtibmas kemudian melapor kepada petugas piket Polsek Cilincing sambil menuju ke lokasi. Setibanya dilokasi, petugas kemudian mencoba menegur sang sopir. Karena tidak menjawab, petugas melihat kondisi sopir sedang sakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cilincing viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074//viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/15/3187981//isuzu_panther_menyala_usai_terendam_banjir-H2WL_large.jpg
Viral, Mobil Isuzu Panther Masih Bisa Nyala Meski Terendam Banjir 10 Jam di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187912//viral-f1zg_large.jpg
Kronologi Pemerkosa Wanita Difabel Tewas Dikeroyok dan Jasadnya Diseret Motor Keliling Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187869//pemerintah-X1Dq_large.jpg
Menhut: Misteri Kayu Gelondongan saat Banjir Sumatera Akan Terungkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187847//viral-Kpoa_large.jpg
Viral! Pemerkosa Wanita Difabel Diseret Motor Keliling Kampung dan Dipukuli Massa hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/194/3187844//anak_dandan-9zDs_large.jpg
Viral Tren Sephora Kids, Buat Anak-anak Dewasa Sebelum Waktunya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement