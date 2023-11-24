Viral Aksi Heroik Polisi dan PPSU Saat Menyelamatkan Sopir Kontainer Sakit di Cilincing

JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan aksi heroik aparat kepolisian dan petugas PPSU yang membantu seorang sopir truk trailer yang sakit secara mendadak di Jalan Cacing (Depan Komatsu), Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (23/11/2023).

Dalam video yang didapat, memperlihatkan dua petugas kepolisian dari Polsek Cilincing dan tiga petugas PPSU tengah mendatangi sebuah truk kontainer yang berhenti di tengah jalan hingga membuat situasi lalu lintas disekitar sempat padat merayap.

Saat didatangi petugas Polisi dan PPSU, ternyata sopir tersebut dalam kondisi lemas tidak berdaya saat mobil masih menyala di tengah jalan. Petugas kemudian berinisiatif mengeluarkan sopir tersebut dan membawanya ke rumah sakit.

Kapolsek Cilincing Kompol Fernando Saharta Saragih mengatakan aksi penyelamatan terhadap sopir truk ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang mengatakan ada sebuah truk kontainer berhenti mendadak ditengah jalan dalam kondisi menyala.

"Jadi awalnya itu, anggota kami Aipda Sudarmanto Bhabinkamtibmas Kelurahan Sukapura mendapat informasi dari masyarakat dan petugas PPSU ada mobil kontainer bernopol B 9814 JZ berhenti ditengah jalan," Kata Fernando dikonfirmasi.

Mendapat laporan tersebut, anggota Bhabinkamtibmas kemudian melapor kepada petugas piket Polsek Cilincing sambil menuju ke lokasi. Setibanya dilokasi, petugas kemudian mencoba menegur sang sopir. Karena tidak menjawab, petugas melihat kondisi sopir sedang sakit.