Relawan Ganjar Latih Milenial di Takalar Jadi Content Creator

TAKALAR - Sukarelawan Ganjar Pranowon yang tergabung dalam kelompok Ganjar Milenial Center (GMC) kembali melakukan kegiatan bermanfaat kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Takalar.

Kali ini, mereka menggelar pelatihan content creator yang berlokasi di Teras Bamboe, Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (23/11).

Kordinator Dewan Pimpinan Daerah Ganjar Milenial Center (DPD GMC) Sulsel Sarman Alamsyah mengatakan pelatihan itu bertujuan sebagai bentuk dukungan Ganjar Pranowo untuk pemberdayaan kepada milenial.

Menurut dia, pihaknya ingin melatih kemampuan para pemuda untuk memasarkan suatu produk ke dunia digital, sehingga ke depan bisa membantu ekonomi keluarga.

"Kegiatan ini bertujuan untuk pemberian pelatihan tentang softskill dan hardskil dalam melihat kondisi peluang yang bisa dijemput dan dapat menghasilkan pundi-pundi ekonomi bagi milenial," kata Sarman dalam siaran persnya, Kamis (23/11).

Dia berharap setelah pelatihan tersebut para milenial di sini bisa meningkatkan kemampuannya dalam pemasaran.

Kegiatan yang diikuti oleh para pemuda itu mendapatkan sambutan yang positif. Terlihat sekitar 50 milenial hadir untuk mengikuti pelatihan tersebut.