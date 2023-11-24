Relawan Ganjar Bantu Tingkatkan Kreatifitas Istri Nelayan di Pangandaran

PANGANDARAN - Sebagai bentuk komitmen dalam memberdayakan masyarakat setempat, Relawan Wanita Nelayan Sadulur Ganjar untuk terus membantu para istri Nelayan di Desa Wonoharjo, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Relawan Ganjar-Mahfud ini memberikan pelatihan produksi keripik ikan serta peralatan produksinya berupa, kompor dia tungku, wajan, gilingan adonan dan peralatan lainnya, pada Kamis 23 November 2023.

"Kami mengadakan pembuatan keripik olahan ikan untuk para ibu-ibu istri dan keluarga nelayan di Kabupaten Pangandaran," Ketua Kelompok Desa Wonoharjo Wanita Nelayan Sadulur Ganjar, Etin Nina dalam keterangannya, Jumat (24/11/2023).

Menurutnya, masyarakat merespon baik kegiatan tersebut yang tentu berdampak dalam meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat di Kabupaten Pangandaran.

"Diikuti oleh puluhan masyarakat ibu-ibu di sini, mereka alhamdullilah merespon positif dan baik kedatangan Wanita Nelayan Sadulur Ganjar, banyak juga yang mengapresiasi dampak dari kegiatan ini," kata Etin.

Melalui kegiatan ini, Wanita Nelayan Sadulur Ganjar akan mendorong masyarakat untuk lebih terampil dan kreatif dalam berwirausaha untuk membantu perekonomian di level rumah tangga guna membantu para suami yang berprofesi sebagai nelayan.

"Karena hasil nelayan di sini pun cukup banyak dan kami tidak mengalami masa paceklik, maka, produk olahan ikan bisa kami optimalkan sebaik mungkin," lanjutnya.