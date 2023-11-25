Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hadir di Mataram, RBPR Jadi Rumah bagi Rakyat Indonesia

Arif Budianto , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |11:02 WIB
Hadir di Mataram, RBPR Jadi Rumah bagi Rakyat Indonesia
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Ist)
A
A
A

 

MATARAM - Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR) akhirnya hadir di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rumah tersebut diharapkan menjadi tempat bernaung bagi rakyat Indonesia. 

Pembukaan RBPR dilaksanakan pada Jumat, 24 November 2023. Hadir Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud yang juga merupakan Kepala koordinator RBPR Pusat Ammarsjah Purba dan tokoh masyarakat Bapak H. Sierra Prayuna.

RBPR telah hadir dibeberapa kabupaten/kota di Indonesia sejak tahun 2018. Disinilah tempat berkumpulnya banyak jejaring organ relawan yang mendukung Ganjar-Mahfud. Selain tempat berkumpul, RBPR juga sering mengadakan kegiatan bakti sosial untuk masyarakat.

"Saya mau RBPR ini menjadi rumah rakyat,” ujar Ammarsjah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement