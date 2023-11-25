Hadir di Mataram, RBPR Jadi Rumah bagi Rakyat Indonesia

MATARAM - Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR) akhirnya hadir di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rumah tersebut diharapkan menjadi tempat bernaung bagi rakyat Indonesia.

Pembukaan RBPR dilaksanakan pada Jumat, 24 November 2023. Hadir Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud yang juga merupakan Kepala koordinator RBPR Pusat Ammarsjah Purba dan tokoh masyarakat Bapak H. Sierra Prayuna.

RBPR telah hadir dibeberapa kabupaten/kota di Indonesia sejak tahun 2018. Disinilah tempat berkumpulnya banyak jejaring organ relawan yang mendukung Ganjar-Mahfud. Selain tempat berkumpul, RBPR juga sering mengadakan kegiatan bakti sosial untuk masyarakat.

"Saya mau RBPR ini menjadi rumah rakyat,” ujar Ammarsjah.