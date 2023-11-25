Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mudahkan Layanan Nasabah, BRI Gandeng Visa Luncurkan Debit Virtual

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |19:29 WIB
Mudahkan Layanan Nasabah, BRI Gandeng Visa Luncurkan Debit Virtual
(Foto: doc. BRI)
A
A
A

JAKARTA - Terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama Visa Indonesia meluncurkan Debit Virtual BRI, di Gandaria City Mall, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Peluncuran bertujuan untuk memperkenalkan Debit Virtual pertama dari BRI, sebuah terobosan inovatif pembayaran digital yang aman dan nyaman bagi nasabah. Acara ini dihadiri oleh Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto dan President Director Visa Indonesia Riko Abdurrahman.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengungkapkan, Debit Virtual BRI dapat diajukan dan diakses melalui BRImo, mobile banking BRI. Langkah ini mencerminkan komitmen BRI untuk tetap berada di garis depan perkembangan teknologi. Tak hanya menjadi tonggak bersejarah bagi BRI, peluncuran ini juga memperlihatkan dedikasi perseroan dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya.

“Dengan meluncurkan Debit Virtual BRI ini, menjadi perwujudan kehadiran BRI untuk memenuhi kebutuhan nasabah di mana transaksi online sudah menjadi kebutuhan sehari- hari,” ujar Andrijanto.

Dia menjelaskan bahwa Debit Virtual BRI memiliki keunggulan utama, yakni memberikan kemampuan kepada nasabah untuk melakukan transaksi online secara global sehingga memperluas jangkauan pembayaran digital. Di samping itu, BRI mengutamakan keamanan nasabah dengan mengintegrasikan fitur keamanan canggih, termasuk proses otentikasi yang aman sehingga nasabah dapat melakukan transaksi online tanpa khawatir.

      
