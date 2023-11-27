Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

PJ Bupati HSU Apresiasi Dedikasi Para Relawan Kebakaran

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |15:16 WIB
PJ Bupati HSU Apresiasi Dedikasi Para Relawan Kebakaran
Foto: Dok Pemkab HSU
A
A
A

AMUNTAI - Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Asisten Bidang Administrasi Umum, Najeriansyah mengukuhkan pengurus Persatuan Relawan Pemadan (Predam) 2021-2026 di Gedung Agung, Minggu (26/11/2023). Puluhan relawan itu nantinya membantu penanggulangan kebakaran di Kabupaten HSU.

Dalam sambutannya, Najeriansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan pemadam kebakaran atas dedikasi dalam penanganan berbagai musibah kebakaran di Kabupaten HSU.

la berpesan kepada relawan untuk memperhatikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam upaya pemadaman kebakaran, penyelamatan jiwa dari bencana, serta memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai cara mencegah kebakaran.

"Hal penting yang perlu kami ingatkan bahwa pengabdian dan semangat relawan pemadam adalah cahaya harapan bagi masyarakat di tengah-tengah kegelapan saat bencana melanda," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyebut, menjadi seorang relawan pemadam kebakaran tidaklah mudah karena memiliki tanggung jawab yang besar dalam memelihara serta meningkatkan kualitas, efisiensi, dan sinergi saat melaksanakan tugas kemanusiaan.

"Mari kita jalin sinergitas dan kerjasama, mari kita tingkatkan keterampilan, dan perkuat solidaritas di antara kita, bekerja sebagai relawan pemadam bukan hanya tugas, tetapi panggilan hati untuk saling menolong sesama," ujarnya.

Disisi lain, Ketua Predam HSU, Hanif Nor Fauzi mengatakan, terkait program-program kedepan, pihaknya akan melakukan koordinasi bersama jajaran pengurus serta dengan beberapa sektor wilayah secara khusus.

