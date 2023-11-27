Gelar Gotong Royong, Relawan Ganjar Pranowo Perbaiki Fasilitas Keamanan Ponpes di Batola

BATOLA - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar Kalimantan Selatan (SDG Kalsel) mengadakan gotong royong perbaikan fasilitas keamanan di Pondok Pesantren (Ponpes) Raudhatul Musthofa, Kabupaten Batola, Kalsel.

Kegiatan itu sebagai bentuk aksi nyata pendukung Ganjar Pranowo ini terhadap dunia pendidikan khususnya bagi Pondok Pesantren yang ada di Kalsel.

Para santri dan sukarelawan sangat antusias merenovasi pos keamanan di Ponpes. Hal itu terlihat dari semangat mereka dalam bergotong royong bersama-sama merenovasi agar posko keamanan bisa menjadi nyaman.

Koordinator Wilayah (Korwil) SDG Kalsel, Muhammad Rizali mengatakan, dengan dilakukannya perbaikan sarana dan prasarana tersebut, para santri makin bersemangat dalam menjaga fasilitas yang ada di Ponpes Raudhatul Musthofa.

“Dengan adanya pos jaga baru, ini akan bisa menjadi semangat baru bagi santri-santri kembali untuk bergiliran menjaga di Ponpes ini,” kata Rizali di Raudhatul Musthofa, Kabupaten Batola, Kalsel, Senin (27/11/2023).

Dikatakan Rizali, langkah yang dilakukan oleh SDG Kalsel itu pun selaras dengan kebijakan Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Di mana, kata, Rizali, Ganjar sangat serius terhadap pendidikan, begitu pula dengan Pondok Pesantren. Untuk itulah, SDG Kalsel juga hadir guna membantu merenovasi pos keamanan di Ponpes Raudhatul Musthofa.

“Harapan kita dari SDG Kalsel, khususnya pos jaga ini bermanfaat dan dimanfaatkan sebagus mungkin,” ucap Rizali.