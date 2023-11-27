Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Gotong Royong, Relawan Ganjar Pranowo Perbaiki Fasilitas Keamanan Ponpes di Batola

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |16:45 WIB
Gelar Gotong Royong, Relawan Ganjar Pranowo Perbaiki Fasilitas Keamanan Ponpes di Batola
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BATOLA - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar Kalimantan Selatan (SDG Kalsel) mengadakan gotong royong perbaikan fasilitas keamanan di Pondok Pesantren (Ponpes) Raudhatul Musthofa, Kabupaten Batola, Kalsel.

Kegiatan itu sebagai bentuk aksi nyata pendukung Ganjar Pranowo ini terhadap dunia pendidikan khususnya bagi Pondok Pesantren yang ada di Kalsel.

Para santri dan sukarelawan sangat antusias merenovasi pos keamanan di Ponpes. Hal itu terlihat dari semangat mereka dalam bergotong royong bersama-sama merenovasi agar posko keamanan bisa menjadi nyaman.

Koordinator Wilayah (Korwil) SDG Kalsel, Muhammad Rizali mengatakan, dengan dilakukannya perbaikan sarana dan prasarana tersebut, para santri makin bersemangat dalam menjaga fasilitas yang ada di Ponpes Raudhatul Musthofa.

“Dengan adanya pos jaga baru, ini akan bisa menjadi semangat baru bagi santri-santri kembali untuk bergiliran menjaga di Ponpes ini,” kata Rizali di Raudhatul Musthofa, Kabupaten Batola, Kalsel, Senin (27/11/2023).

Dikatakan Rizali, langkah yang dilakukan oleh SDG Kalsel itu pun selaras dengan kebijakan Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Di mana, kata, Rizali, Ganjar sangat serius terhadap pendidikan, begitu pula dengan Pondok Pesantren. Untuk itulah, SDG Kalsel juga hadir guna membantu merenovasi pos keamanan di Ponpes Raudhatul Musthofa.

“Harapan kita dari SDG Kalsel, khususnya pos jaga ini bermanfaat dan dimanfaatkan sebagus mungkin,” ucap Rizali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement