Relawan Perkuat Silaturahmi dan Dukungan Untuk Ganjar-Mahfud di Sumsel

SUMSEL - Pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang tergabung dalam Himpunan Santri Nusantata (Hisnu) terus merapatkan barisan dan menyatukan dukungan. Hal ini diwujudkan dalam silaturahmi dan konsolidasi Hisnu di seluruh Sumatera Selatan (Sumsel).

Koordinator Wilayah Hisnu Sumsel Masagus Abdul Hakim mengatakan kegiatan tersebut dihadiri 17 perwakilan cabang atau kabupaten/kota dan ratusan peserta.

“Kami hadir membahas apa-apa yang menjadi masalah di daerahnya masing-masing,” katanya, Senin (27/11/2023).

Dia menyebut hasil konsolidasi itu nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah masing-masing tersebut.

“Jadi nanti kami berdiskusi dengan Hisnu nasional untuk menampung aspirasi dari daerah tersebut,” kata dia.

Sementara Koordinator Nasional Hisnu Yusuf Hidayat atau Gus Yusuf mengatakan konsolidasi itu untuk memantapkan target mereka meraih suara 65 persen untuk Ganjar-Mahfud di Sumsel.