Partai Perindo Apresiasi Terbantuknya Relawan MNC Group untuk Ganjar-Mahfud MD

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Syafril Nasution mengapresiasi terbentuknya Relawan MNC Group untuk berjuang memenangkan Ganjar-Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, hal itu sangatlah bagus mengingat pilihannya yakni Ganjar-Mahfud adalah sosok yang sudah jelas dari sisi kemampuannya.

"Cukup bagus sekali, bahwa apa dasar-dasar kita memilih nomor 3, Pak Ganjar-Mahfud. Sudah jelas memang, dari sisi kemampuan, dari sisi kesehatan, sampai ke hubungan bagaimana harmonis rumah tangga," kata Syafril usai deklarasi Relawan MNC Group di iNews Tower, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

"Jadi tidak alasan, tidak ada satu pun yang bisa mengatakan ada yang lebih baik dari paslon nomor 3," tambahnya.

Syafril mengungkapkan strategi khusus untuk juga membantu dalam memenangkan Ganjar-Mahfud, yakni dengan cara pendekatan terhadap orang-orang terdekat terlebih dahulu.

"Sangat jelas, kita nggak usah jauh-jauh, ada keluarga ada istri ada anak ipar mertua ada tetangga semua itu, kalau kita untuk mencapai kita sendiri 30 orang nggak sulit," ungkapnya.