Pj Gubernur Jabar Apresiasi CGM Bogor Street Festival 2025: Ini Indonesia Mini

BOGOR - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin sangat mengapresiasi acara Pesta Rakyat Cap Go Meh (CGM) Bogor Street Festival 2025 di Jalan Suryakencana, Kota Bogor. Kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk keragaman budaya di Indonesia.

Bey menyebut dalam acara ini tidak hanya dimeriahkan oleh peserta dari etnis Tionghoa saja. Tetapi dari berbagai agama dan budaya turut andil untuk meramaikan event tahunan di Kota Bogor ini.

"Ini yang betul-betul Indonesia mini itu di sini dan yang saya senangi keberagaman sama-sama merayakan jadi namanya Cap Go Meh Bogor Street Festival tapi menurut saya ini pesta rakyat yang sesungguhnya," kata Bey, Rabu (12/2/2025).

Diharapkan, kegiatan ini dapat ditingkatkan hingga taraf internasional. Sehingga, Kota Bogor akan lebih dikenal di dunia dan Cap Go Meh Bogor Street Festival menjadi ciri khas kegiatan di Kota Bogor.

"Juga kita ajak wisatawan internasional ke sini karena ini sudah baik sekali dan masyarakat juga terlibat. Tadi saya sampaikan kalau bisa di depan panggung tadi rumah-rumah menjadi bagian panggung itu natural itu baik sekali," harapnya.