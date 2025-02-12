Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pj Gubernur Jabar Apresiasi CGM Bogor Street Festival 2025: Ini Indonesia Mini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |23:43 WIB
Pj Gubernur Jabar Apresiasi CGM Bogor Street Festival 2025: Ini Indonesia Mini
Pesta Rakyat Cap Go Meh (CGM) Bogor Street Festival 2025 (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin sangat mengapresiasi acara Pesta Rakyat Cap Go Meh (CGM) Bogor Street Festival 2025 di Jalan Suryakencana, Kota Bogor. Kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk keragaman budaya di Indonesia.

Bey menyebut dalam acara ini tidak hanya dimeriahkan oleh peserta dari etnis Tionghoa saja. Tetapi dari berbagai agama dan budaya turut andil untuk meramaikan event tahunan di Kota Bogor ini.

"Ini yang betul-betul Indonesia mini itu di sini dan yang saya senangi keberagaman sama-sama merayakan jadi namanya Cap Go Meh Bogor Street Festival tapi menurut saya ini pesta rakyat yang sesungguhnya," kata Bey, Rabu (12/2/2025).

Diharapkan, kegiatan ini dapat ditingkatkan hingga taraf internasional. Sehingga, Kota Bogor akan lebih dikenal di dunia dan Cap Go Meh Bogor Street Festival menjadi ciri khas kegiatan di Kota Bogor.

"Juga kita ajak wisatawan internasional ke sini karena ini sudah baik sekali dan masyarakat juga terlibat. Tadi saya sampaikan kalau bisa di depan panggung tadi rumah-rumah menjadi bagian panggung itu natural itu baik sekali," harapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144932/masjid-swVI_large.jpg
Terima Hewan Kurban dari MNC Group, Masjid Raudhatul Jannah: Langkah Positif dan Bentuk Edukasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/1/3113243/mnc_group-i0Ta_large.jpg
MNC Group: Pesta Rakyat CGM Bogor Street Festival 2025 Jadi Pemersatu Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/338/3021555/mnc-peduli-salurkan-sapi-untuk-warga-membutuhkan-melalui-polsek-menteng-aHve1Cv4vo.jpg
MNC Peduli Salurkan Sapi untuk Warga Membutuhkan Melalui Polsek Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001677/mnc-group-memberi-kesempatan-masyarakat-nobar-piala-asia-u-23-selama-non-komersil-08DCkPEER7.jpg
MNC Group Memberi Kesempatan Masyarakat Nobar Piala Asia U-23 Selama Non-Komersil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/338/2992630/mnc-life-buka-puasa-bersama-dan-berbagi-keberkahan-dengan-anak-yatim-piatu-di-jakpus-mwdeCIzAg9.jpg
MNC Life Buka Puasa Bersama dan Berbagi Keberkahan dengan Anak Yatim Piatu di Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/1/2928989/relawan-mnc-group-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-tak-ada-cacatnya-9o05FUBEcb.jpg
Relawan MNC Group: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Tak Ada Cacatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement