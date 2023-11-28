Relawan MNC Group: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Tak Ada Cacatnya

JAKARTA - Salah satu relawan MNC Group Ricki Soarez mengungkapkan bahwa alasannya bergabung dengan relawan tersebut untuk berjuang memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu adalah yang terbaik dan tak ada kecatatan didalamnya.

"Yang jelas kalau beliau ini kalau kita melihat selama ini tidak ada cacat, dan itu (Ganjar-Mahfud) memang orang yang sederhana, tidak memperkaya diri dan kesimpulan kami inilah orangnya Mahfud Ganjar itulah yang terbaik untuk bangsa dan negeri ini," kata Ricki usai acara deklarasi Relawan MNC Group, di iNews Tower, Jakarta (28/11/2023).

Keyakinan Ricki menentukan pilihannya ke Ganjar-Mahfud karena istrinya sama-sama orang Jawa Tengah, yang mana dia mencerminkan hal tersebut dengan sosok Ganjar Pranowo.

"Untuk pribadi kebetulan istri saya kebetulan dari Jawa Tengah ya. Dan saya tau persis siapa beliau. Dan saya melihat perjalanan beliau saya ikuti. Kita punya Ketum Partai (Hary Tanoesoedibjo) kita mendukung beliau maka saya ikut. Itu adalah pilihan terbaik," kata Ricki.