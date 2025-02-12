MNC Group: Pesta Rakyat CGM Bogor Street Festival 2025 Jadi Pemersatu Bangsa

BOGOR - MNC Group yang diwakili Direktur Utama PT MNC Kapital Tbk, Yudi Hamka menghadiri Pesta Rakyat Cap Go Meh (CGM) Bogor Street Festival 2025 di Jalan Suryakencana, Kota Bogor. Pihaknya sangat berterima kasih bisa turut mendukung event tahunan tersebut.

"Ya, atas nama MNC Group dan juga MNC Financial Services ya, kami sangat berasa terhormat, berterima kasih sekali, bisa bersinergi dengan Panorama Grup untuk mendukung acara Pesta Budaya Rakyat," kata Yudi, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, Indonesia sangat kaya akan budaya. Acara ini selain indah, tetapi juga diharapkan menjadi suatu simbol keberagaman dan pemersatu bangsa.

"Baru pertama kali juga saya, dan ternyata sangat indah, karena yang dirangkul bukan hanya barongsai, tapi juga ada budaya jaipongan,dan budaya sundaan juga. Jadi satu keserasian yang terpadu," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pesta Rakyat CGM 2025 Bogor Street Festival digelar dengan meriah di Jalan Suryakencana, Kota Bogor. Acara ini berlangsung dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, dengan mengangkat tema A New Beginning.

Berbagai kesenian dan budaya ditampilkan dalam acara ini. Ribuan warga pun sangat antusias untuk menikmati atraksi yang suguhkan setahun sekali.

Sementara itu, dalam acara ini turut dihadiri beberapa pejabat dan tokoh di antaranya Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, istri dari mantan Presiden Gusdir Sinta Nuriyah, Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari dan lainnya.

(Arief Setyadi )